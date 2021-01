Jefe de CD Projekt Red responde a los recientes testimonios en contra del estudio

Hace un par de días, Bloomberg publicó un reportaje sobre CD Projekt Red, en donde se mencionó que algunos ex-empleados del estudio esperaban que Cyberpunk 2077 estuviera listo hasta 2022, y que el desarrollo del juego comenzó en 2016. Puedes conocer más sobre este artículo aquí. Después de la publicación de esta investigación, Adam Badowski, jefe del estudio polaco, emitió un comunicado en donde decidió aclarar algunos de los puntos controversiales.

Primero, Badowski decidió aclarar un poco la situación al rededor del demo “falso” que se presentó durante E3 de 2018. El jefe de CD Projekt Red ha mencionado que presentar un trabajo en proceso es algo normal en la industria, el cual sufre de varios cambios antes de salir al público. Esto fue lo que se comentó:

“Es difícil que una demostración de una feria comercial no sea una […] prueba de una visión, pero eso no significa que sea falsa. […] Lo que las personas quizás no sepan es que los juegos no están hechos de manera lineal y comienzan un verso como el producto final solo unos meses antes del lanzamiento.

— Adam Badowski⚡️ (@AdamBadowski) January 16, 2021