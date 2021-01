Hideki Kamiya ya está listo para compartir nuevos detalles sobre Bayonetta 3

Bayonetta 3 lleva un buen rato en desarrollo, pero hasta la fecha, PlatinumGames no ha revelado prácticamente nada sobre el proyecto. Hideki Kamiya, creador de la serie, también ha estado muy callado últimamente, asegurando a los fans que están haciendo buen progreso con el juego.

Pero, ¿cuándo podremos conocer más información sobre esta tercera entrega? Con suerte, este año. En una reciente entrevista, Kamiya mencionó que Bayonetta 3 es una de las prioridades en PlatinumGames, y espera poder compartir más detalles en los próximos 12 meses:

“Hemos estado trabajando arduamente en Bayonetta 3, no puedo decir mucho… pero espero poder compartir nuevos detalles este año. También tenemos varios proyectos sin anunciar. No sé si podía hablar de eso, pero ya lo dije. El punto es que tenemos muchas cosas para este año… Por favor no nos pierdan de vista.”