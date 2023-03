Tras su aparición como Superman en Black Adam, Cavill anunció que volvería a interpretar al Hombre de Acero. Sin embargo, semanas después de que hiciera esta afirmación, James Gunn y Peter Safran tomaron las riendas de DC Studios para encargarse de una nueva fase en el universo DC, fue entonces que Cavill tuvo que hacer público que ya no volvería a vestir el traje de Superman.

A pesar de que James Gunn había confirmado previamente que Henry Cavill no estaría en la reestructuración del Universo Extendido de DC, algunas especulaciones han surgido en cuanto a la posible participación del actor en otro personaje. Recientemente, un informe de Giant Freaking Robot afirmó que James Gunn estaba intentando convencer a Cavill para que interpretara a Frankenstein en una adaptación live action y en una serie animada. Sin embargo, el director rápidamente negó la información y está respondiendo a las preguntas de los fans en Twitter para demostrar que la nueva administración de DC está escuchando al público. Cuando un seguidor le preguntó si Henry Cavill realmente podría interpretar a Frankenstein, Gunn respondió de manera enfática:

Completely false. We have our Frankenstein – our first choice – & it’s not Henry. Was never discussed with him. #CreatureCommandos https://t.co/2zYJbIFDBq

— James Gunn (@JamesGunn) March 7, 2023