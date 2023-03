Hogwarts Legacy tiene un sistema de moralidad escondido

Hogwarts Legacy es un juego del género RPG de acción desarrollado por Avalanche Software y distribuido por Warner Bros. bajo su sello Portkey Games. El juego está ambientado en el universo Wizarding World, basado en las novelas de Harry Potter, y fue lanzado para PlayStation 5, Windows y Xbox Series X/S en 2023.

Los fans más acérrimos del universo de Harry Potter están disfrutando mucho de Hogwarts Legacy, el juego de mundo abierto de Warner Bros. desarrollado por Avalanche Software. Aunque el éxito comercial es innegable, algunos jugadores han señalado ciertos problemas que ven en el diseño del juego.

Además de los errores y la falta de optimización en la versión de PC, una de las críticas más destacadas por parte de los jugadores es la falta de un sistema de moralidad que tenga en cuenta tus acciones. En el juego, puedes robar objetos de valor de otros estudiantes o incluso usar la maldición prohibida Avada Kedavra sin ninguna consecuencia importante.

Sin embargo, recientemente se ha compartido en Reddit información procedente de los archivos del juego que hace referencia a la existencia de escenas del crimen. Es decir, se planteó inicialmente algún tipo de mecanismo que tuviera en cuenta los actos delictivos del jugador. A pesar de que nuestras decisiones no tienen un gran impacto en la trama del juego, se desconoce si se plantearía algún tipo de búsqueda y captura para el protagonista.

Un sistema de moralidad es algo que los fans esperan ver en una posible secuela del juego. Además, se ha descubierto en los archivos del juego que existe un sistema para medir el nivel de amistad de los compañeros y se pueden ver registros de hechizos que no se han incluido en el juego, como Obliviate o Tarantallegra.

Antes del lanzamiento del juego, desde Avalanche Software hablaron acerca de la posibilidad de ser bueno o malo en Hogwarts Legacy, con la diseñadora jefe Kelly Murphy dejando claro que apostaban por que el jugador tuviera libertad en este sentido. La directora narrativa Moira Squier apuntó a que el mundo reaccionaría a tus acciones, pero sin un sistema de moralidad que castigue al jugador por hacer algo malvado.

“Los hechizos prohibidos no se aprenden en la escuela, y el jugador elige aprenderlas o no de manera específica. Incluso si el jugador las aprende, no tiene por qué usarlas. Y el mundo reacciona a su uso. Los personajes reaccionarán visualmente y audiblemente al ver al jugador lanzar un Imperdonable, pero no tenemos un sistema de moral que los castigue por hacerlo. Sin embargo, si el jugador continúa con estas acciones, el mundo reflejará el conocimiento de ellas”.