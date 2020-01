Insider pone a prueba las recientes filtraciones de Resident Evil 8

A principios de semana, surgió un nuevo rumor que revelaba posibles detalles sobre Resident Evil 8. Supuestamente, la especulación derivaba de un evento que Capcom llevó a cabo para playtesters, y ahora estos mismos rumores están siendo puestos a prueba. De acuerdo con un confiable insider, todos estos detalles se trataban de una versión pasada del juego, y no representan el producto final.

El usuario de Twitter AestheticGamer, quien anteriormente ha acertado correctamente en sus filtraciones sobre Resident Evil, afirmó que la próxima entrega en la franquicia no será como los detalles reportaron.

Me & the people who are sharing the RE8 rumor actually talked about this a few days ago, for the record I am certain the RE8 that’s being talked about is not the final game and is probably what Capcom rebooted about half a year ago. I think Capcom did a vertical slice test with

