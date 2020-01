Animador nos adelanta cómo se verían las gráficas del PS5 y nuevo Xbox

Hay áreas dentro de las gráficas de videojuegos que ya pueden ser comparadas con elementos que vemos en el mundo real, y con la próxima generación de consolas en el horizonte, los desarrolladores están buscando superar esos límites todavía más. En particular, animar personajes que luzcan reales ha sido un área de enfoque constante pero al parecer, la siguiente gran innovación descansará en el modelado de cabello.

Conforme los animadores se enfocan en crear personajes memorables, se le ha puesto mucha atención al detalle cuando se crea su rostro y su animación. Ciertas modificaciones en los ojos y reacciones realistas en los movimientos de la cara ciertamente ayudan a transmitir vida y emoción. La tecnología ha avanzado hasta el punto en que ya es posible capturar el rostro de una persona directamente vía escaneo facial, programando a la inteligencia artificial para automatizar los movimientos faciales sin la necesidad de tener que estarlos ajustando manualmente. Pero si hay algo que te recuerda que aún estás en un videojuego, son las malas texturas y animaciones del cabello.

Con el avance en tecnología, ya es posible renderizar y simular cada mechón de cabello de manera individual. Esto significa que ahora ya podrá ser adaptado de manera realista e interactuar adecuadamente con la cabeza, los hombros y el cuello para crear la física de cabello más realista que hemos visto en los videojuegos. Jonathan Cooper, animador en juegos como Uncharted y The Last of Us, compartió su emoción por el potencial que podría tener esta tecnología con el siguiente tweet:

Everyone’s talking about raytracing but I just want next-gen to let me twirl with this hair… pic.twitter.com/CtSojcTpyn

— Jonathan Cooper (@GameAnim) January 23, 2020