¡Hoy se cumplen 12 años desde que salió GTA IV!

¿Puedes creer que ya ha pasado poco más de una década desde que salió GTA IV para el Xbox 360 y PS3? Un día como hoy de 2008 este gran título llegó a consolas, y terminó convirtiéndose en uno de los juegos más aclamados de todos los tiempos, además de ser uno de los mejores vendidos en la historia.

Sorpresivamente, sigue siendo uno de los más recientes en la franquicia de Grand Theft Auto, y tiene como protagonista a Niko Bellic, un veterano de guerra que se muda a América para construir una nueva vida con su primo. Fue el primer juego de GTA en debutar para la antigua generación de consolas, y también el primero en contar con un componente multijugador masivo.

On this day 12 years ago, Grand Theft Auto IV came out on Xbox 360 in the UK ? pic.twitter.com/Owyv3F09wi

— Xbox UK (@xboxuk) April 29, 2020