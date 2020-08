Hoy cumple 50 años Masahiro Sakurai, el padre de Smash Bros.

Masahiro Sakurai, creador y director de las sagas de Kirby y Super Smash Bros., cumple 50 años el día de hoy, 3 de agosto. Uno de los momentos más destacables de su carrera ocurrió cuando tenía 19 años, al diseñar su primer videojuego, Kirby’s Dream Land. Desde entonces, se le ha reconocido por su trabajo en la franquicia de Smash y sus carismáticas presentaciones de personajes.

Actualmente, Sakurai está trabajando en nuevo contenido para Smash Ultimate, además de liderar su compañía, Sora, y publicar su columna semanal en la revista japonesa, Famitsu. Sakurai se ha vuelto tan famoso en el país nipón que ya ni puede hablar sobre los títulos que está jugando, muchos incluso lo consideran una celebridad en la región.

Sakurai aprovechó el día para agradecer a todos sus fans por felicitarlo en sus redes sociales:

たくさんの誕生日祝コメントをありがとうございます! 人間五十年…

Thanks for a lot of my birthday mention!

— 桜井 政博 (@Sora_Sakurai) August 3, 2020