Guardians of the Galaxy Vol. 3 comenzará su filmación en un año

Una de las películas del MCU más esperadas para los próximos años es la tercera entrega de Guardians of the Galaxy. Después de la controversia que fue el despido y subsecuente re contrato de James Gunn como director, la última entrega de esta trilogía no llegará a los cines hasta, mínimo, 2022, con la pre producción iniciando hasta que The Suicide Squad esté terminada.

Gracias a que Gunn le respondió a un fan en Instagram, ahora sabemos que la filmación de esta cinta dará inicio en hasta en un año. Así es, será en 2021 cuando probablemente tengamos algún tipo de información sobre esta aventura intergaláctica.

Pero esto no es todo, de acuerdo con un rumor, la película el MCU llegará a los cines hasta el 17 de febrero de 2023, lo cual suena como una fecha bastante lejana, pero en realidad sólo son tres años y la pondría en algún punto de la quinta fase del MCU.

Heard another date for Vol. 3. It's based off old info, so it's possible it already changed. I'm not going to put it on the list at this point because people go nuts over that, but it sort of lines up with Karen's comments the other day, so I figured I would share it.

2/17/23

— Charles Murphy (@_CharlesMurphy) December 16, 2019