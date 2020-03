Las amistades extrañas siempre resultan ser las mejores. Crema de maní y jalea. Lo dulce y lo salado. Animal Crossing y DOOM. Gracias a que la fecha de lanzamiento de estas dos franquicias coincidieron, el público quedó fascinado con la idea de ver a Isabella y a Doomguy en un juego juntos. Aunque esto no existe, legalmente, esto no quiere decir que los mismos fans no cumplan sus deseos gracias a la magia de los mods.

Gracias al trabajo de itsmeveronica, Isabella ahora puede ayudarte en DOOM, DOOM II y Final DOOM En este mod, uno de los personajes más icónicos de Animal Crossing se aleja de su lado tierno y comienza a destruir hordas de demonios. Si bien Isabelle hará todo esto por su cuenta, también puedes darle órdenes de que ignore a los enemigos mientras te sigue o que permanezca donde está y los ataque en un área determinada.

Junto a esto, Isabelle es prácticamente invencible, así que no tienes que preocuparte. Todo lo que necesitas es una copia de DOOM, DOOM II o Final DOOM y el mod y arrastrarlos y soltarlos en el puerto de código abierto GZDoom. Ahora sólo nos queda esperar para ver a Doomguy visitar nuestra isla en New Horizons.

Si aún deseas más de Animal Crossing y DOOM, puedes checar nuestra reseña de New Horizons aquí, y de DOOM Eternal aquí.

Vía: Moddb