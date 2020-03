Gracias a Geoff Keighley podrás disfrutar de más de 40 demos gratuitos en Steam

Conforme la brecha entre eventos presenciales y digitales se vuelve más pequeña, los desarrolladores han buscado la forma más óptima de llevar demostraciones de sus juegos a la mayor cantidad de público posible. Durante The Game Awards el año pasado, Geoff Keighley, presentador y productor del evento, nos dio la oportunidad de probar 14 juegos en PC vía Steam gracias a una iniciativa llamada The Steam Game Festival, y ahora el festival está de vuelta con más juegos.

Geoff Keighley anunció The Steam Game Festival: Spring Edition, en donde tendremos la oportunidad de probar más 40 demos y adelantos de juegos que llegarán a futuro. Este evento comenzará el día de mañana, 18 de marzo, y terminará el 23 de este mes. Originalmente, este festival virtual estaba destinado para realizarse durante GDC 2020. Sin embargo, debido a la cancelación de las conferencias de desarrolladores, Keighley y los desarrolladores tuvieron que mover esta demostración masiva.

We'll have more editions of the Festival throughout the year to connect gamers around the world to content you can play at home. Stay tuned for more details! And we're working hard to make the Festival available on more platforms too.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 17, 2020