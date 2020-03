Death Stranding: El modo fotografía llegará a la versión de PS4

El reciente anuncio sobre la fecha de lanzamiento para Death Stranding en PC trajo consigo mismo la confirmación de un Modo Fotografía. Esta función solo estaba planeada para la versión de PC, pero después de múltiples solicitudes por parte de los fans en PlayStation 4, parece ser que sí llegará a la consola de Sony.

Por medio de Twitter, Hideo Kojima compartió lo siguiente:

We’ve heard you all and are currently looking at all the options for photo mode. Hope to have an update for you next week, stay tuned! #DeathStranding#KojimaProductions pic.twitter.com/VqKfN44qwx

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) March 17, 2020