Ghost of Tsushima ha logrado conseguir el perfecto 40 en la revista Famitsu

Pocos juegos han logrado obtener una calificación perfecta en la revista Famitsu. A diferencia de otras publicaciones, el medio japones califica un juego en cuatro puntos fundamentales, a los cuales se les otorga un número del 1 al 10. De esta forma, 40 sería un número perfecto. Obtener un 40 en Famitsu es tan difícil que menos de 30 títulos lo han logrado desde la creación de la revista. Ahora, Ghost of Tsushima se suma a esta prestigiosa lista.

Famitsu ha reseñado Ghost of Tsushima, y el veredicto final es un perfecto 40. Sin duda alguna, algo sorprendente, especialmente considerado que actualmente el juego goza de un sólido 84 en Metacritic. Sin embargo, esto no es todo, ya que el nuevo trabajo de Sucker Punch se ha posicionado como el tercer juego occidental en recibir 40 por parte de Famitsu.

