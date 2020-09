Festival de Cine de Tribeca crea categoría enfocada en la narrativa de los videojuegos

Por años hemos visto como poco a poco los videojuegos han sido reconocidos como un medio valido para contar alguna historia. Ahora, se ha revelado que el Festival de Cine de Tribeca ha creado una nueva categoría enfocada en este medio interactivo, la cual entrará en vigor el siguiente año.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, los títulos seleccionados competirán por el Premio Tribeca Games, el cual reconoce los juegos que demuestran excelencia artística en la narración. De igual forma, se ha creado un nuevo comité dedicado a impulsar la presencia de juegos en el festival.

Entre la lista de personas que conforman este nuevo grupo se encuentran: Geoff Keighley, creador de The Game Awards y reconocido periodista del medio; Hideo Kojima, famoso desarrollador de videojuegos; Nia DaCosta, la escritora y productora de Candyman; Sam Lake, director creativo en Remedy Entertainment; Jon Favreau, renombrado director, actor y productor; Bing Gordon, ex-CCO de Electronic Arts y; Kiki Wolfkill, directora de Halo transmedia y entretenimiento.

En respuesta a esta noticias, esto fue lo que comentó Jane Rosenthal, co-fundadora y CEO del Festival de Cine de Tribeca:

“Tribeca siempre ha servido para unir a los artistas y al público para celebrar la narración en todas sus formas. Es increíble ver cómo los creadores de juegos desarrollan estos mundos inmersivos con sus propias historias, personajes, tradiciones e idiomas únicos, y su trabajo debe ser celebrado. Como cineasta y narradora, siempre me ha interesado cómo los creadores pueden traspasar los límites de la narración en todas estas plataformas diferentes. Personalmente, he tenido una curiosidad por la narración no lineal durante años, y creo que los juegos ofrecen un nuevo ámbito de expresión e inmersión narrativa que es en parte cine y en parte juegos. Hemos visto cómo las películas influyen en tantos creadores de juegos, pero también hemos visto a cineastas influenciados por la cultura del juego”.

Esta no es la primera vez que el Festival de Cine de Tribeca reconoce a la industria de los videojuegos, ya que títulos como L.A, Noire, God or War, What Remains of Edith Finch y muchas experiencias más han tenido algún tipo de nominación o reconocimiento durante el festival.

Vía: The Hollywood Reporter