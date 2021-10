FB e Instagram presenta fallos en sus servidores

A cuatro días del fallo masivo en Facebook, Instagram y WhatsApp, estas redes sociales han comenzado a presentar un par de problemas una vez más, solo que en esta ocasión no es tan grave la situación.

Desde hace unos momentos, los usuarios en Twitter han comenzado a reportar varios problemas con Facebook e Instagram. Sin embargo, este inconveniente es esporádico y no está afectando a todo el mundo, como sucedió hace unos días. Aun así, la red social de Mark Zuckerberg ya está al tanto de este problema, esto fue lo que se comentó al respecto:

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 8, 2021