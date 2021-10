Blade Runner: Black Lotus estrena tráiler y confirma fecha

Han pasado dos años desde que se reveló que Blade Runner tendría su propia serie anime, la cual lleva como nombre Blade Runner: Black Lotus. Bueno, pues el día de hoy no solo se liberó un nuevo tráiler de este proyecto, sino que también sabemos exactamente cuándo estará disponible.

The future is near. Blade Runner: Black Lotus premieres November 13th on adult swim and @Crunchyroll pic.twitter.com/soR5Ylf86i

— adult swim (@adultswim) October 7, 2021