Fans revela la relación entre LOKI y WandaVision

La cuarta fase del MCU ha dado pie a una serie de teorías sobre el multiverso y el futuro de estos personajes. Dentro de las obras disponibles en este momento, WandaVision y LOKI son las que más han alimentado estas discusiones. De esta forma, un fan ha señalado que en los últimos capítulos de estas series, un extraño momento se lleva a cabo en el mismo momento, conectando estas dos aventuras.

Recientemente, el usuario de TikTok conocido como BrianFantastic, compartió una detalle bastante interesante. En el minuto 27 con 30 segundos del último capítulo de ambas series, un momento importante se lleva a cabo. En el caso de WandaVision, aquí es cuando Wanda por fin se transforma en Scarlet Witch. Por otro lado, en LOKI, He Who Remains, o una variante de Kang, se sorprende, al darse cuenta de que “han cruzado el umbral'”. De igual forma, en los dos programas se pueden escuchar truenos similares al mismo tiempo.

Si bien esto puede verse como una simple coincidencia, y es algo que Marvel probablemente no aclarará, esto también puede ser una referencia a la relación entre Loki y Wanda en el MCU. De acuerdo con los cómics de Marvel, Scarlet Witch es un “ser nexus”, una entidad tan poderosa que puede desafiar el mismo destino. De esta forma, es probable que el evento que perturbó a He Who Remains no solo fue el hecho de que ya no conocía el futuro, sino que la aparición de la Scarlet Witch fue algo que lo sorprendió.

Aunque alguien podría señalar el hecho de que ambas series se desarrollan en momentos diferentes, es importante mencionar que LOKI, ya que se lleva a cabo en varis épocas, es difícil especificar exactamente en qué momento se llevaba a cabo el final de esta serie. Ahora solo nos queda esperar a que estos dos personajes aparezcan juntos en Dr. Strange and Multiverse of Madness para tener las respuestas que muchos buscan.

En temas relacionados, la directora de LOKI revela qué significa el final de la serie. De igual forma, la cuenta oficial del ISSSTE hizo una gran referencia a la serie.

Vía: BrianFantastic