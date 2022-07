Fans se enojan con Sony por no comprar Supermassive Games

Hace no mucho tiempo se anunció algo histórico, dado que Nordisk Games anunció que han comprado Supermassive Games , compañía bastante conocida por crear híbridos de películas con videojuegos. Este anuncio fue tomado tanto de manera positiva como negativa, esta última por los fanáticos de PlayStation quienes deseaban que Sony hiciera la compra.

Las personas sienten que es una oportunidad desperdiciada, ya que este estudio ha estado ligado a Sony desde hace algún tiempo atrás, empezando con contribuciones a franquicias como Little Big Planet. Por su parte, se lanzó un exclusivo para PS4 en 2015, Until Dawn, uno de los juegos de terror más conocidos y que dieron identidad a esta consola de la marca.

Te dejamos algunas opiniones de los fanáticos en redes sociales:

Supermassive Games after doing Until Dawn for Sony still collaborated and made Hidden Agenda and some VR games like Until Dawn: Rush of Blood, Bravo Team which were huge flops so it's not surprising that Sony did not want to cooperate further

