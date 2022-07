Bayonetta 3 tendrá un modo censura

Uno de los apartados más reconocidos de Bayonetta, es su sexualidad. Gracias a que su cuerpo está cubierto con su cabello, algunos de los poderes especiales que están a nuestra disposición usualmente dejan a la protagonista casi en su traje de nacimiento. Ahora, para la sorpresa de muchos, Bayonetta 3 introducirá un modo de juego que censura esto.

Anunciado a la par de la fecha de lanzamiento y la edición especial, PlatinumGames reveló el nuevo Naive Angel Mode, el cual elimina los desnudos parciales que tanto caracterizan a la serie. Es importante mencionar que esta es solo una opción para todos aquellos que lo deseen. El estilo tradicional y los escandalosos movimientos clímax y especiales que dejan ver un nuevo lado de Bayonetta, siguen presentes sin algún cambio.

Relax, the witch is back and sexier than ever🌙

We've added the revolutionary "Naive Angel Mode" to Bayonetta 3 so more people can fully enjoy it👍

By turning it on, you can play right in the living room without having to worry about what's on screen… we think😅#Bayonetta3 pic.twitter.com/SEs3vqrdYc

— PlatinumGames Inc. (@platinumgames) July 13, 2022