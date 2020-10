Fans lanzan petición para una colección de Gears of War en Xbox Series X

Hace un par de días, Microsoft reveló que Halo: The Master Chief Collection recibiría una mejora gratuita para Xbox Series X y Series S. Después de ese anuncio, los fans de Gears of War no tardaron en lanzar una petición en redes sociales para una colección remasterizada de esta franquicia en las nuevas consolas.

El hashtag #FenixCollection ha estado ganando mucha tracción en Twitter al momento de redactar esta nota, y los fans esperan que la trilogía de Gears of War también pueda llegar al Series X y Series S.

“¡Reto aceptado! Fallas 100% de los disparos que no aprovechas. Hagamos trending #FenixCollection y #GearsofWar. Hagamos que Microsoft y Xbox sepan que queremos Gears UE, Gears 2, y Gears 3 a 120FPS, remasterizados, con crossplay en XSX y PC.”

Challenged Accepted! You miss 100% of the shots you don’t take. Get #FenixCollection and #GearsofWar trending. Let @Microsoft and @Xbox know we want to see Gears UE, Gears 2, and Gears 3 at 120 FPS crossplay remastered and on XSX and PC! @TheRazoredEdge @SASxSH4DOWZ @_Rawr93 https://t.co/fU2gJRGTFD — Neon Velocity (@Neon_Velocity) October 20, 2020

Xbox & Gears of War FANS!!! Let’s get #FenixCollection TRENDING! Like, Retweet, Post and Quote Tweet on your timeline, a gif, image or memory of Gears 1-3 to encourage a

Gears of War Fenix Collection Release on Xbox Series X | S#FenixCollection pic.twitter.com/9jS44lmqbf — colteastwood (@Colteastwood) October 20, 2020

“Xbox y fans de Gears of War. ¡Hagamos trending #FenixCollection! Like, Retweet, Publiquen en su línea de tiempo, un GIF, una imagen o un recuerdo de Gears 1-3 para incentivar el lanzamiento de la Gears of War Fenix Collection en Xbox Series X y S.”

El Gears of War remasterizado formó parte de la Ultimate Edition por allá de 2015, y tanto Gears 2 como Gears 3 se benefician de las mejoras de Xbox One X, pero todos ellos funcionarán en Xbox Series X y S vía la retrocompatibilidad desde su lanzamiento.

Fuente: Twitter