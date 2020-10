Error de GameStop provoca que el Switch se venda en menos de $5 dólares

No sería la primera vez que pasa, pero un desafortunado error en el sitio web de GameStop provocó que docenas de sus artículos se vendieran por un módico precio de… $0 dólares. Así es, múltiples de los productos listados en su página aparecían totalmente gratis, y un afortunado usuario incluso logró hacerse con un Nintendo Switch Lite totalmente nuevo por menos de $5 dólares, con todo y envío incluido.

Como pudiste ver en la siguiente imagen, varias fundas y controles del Switch aparecían listados como gratis. En el caso de la consola, alguien logró asegurar la suya por $4 dólares:

Just got a Switch for 4 bucks. Either this gets canceled or someone goofed extradonairly hard. pic.twitter.com/1IH70uwrCZ

— Omni Game Player (@Omnigameplayer) October 23, 2020