Fans hacen su propio Metroid para Nintendo 64 y se ve increíble

Por mucho, una de las grandes ausentes en el Nintendo 64 es la franquicia de Metroid, la cual permaneció viva gracias al surgimiento de Super Smash Bros., debido a que los jugadores nuevos conocieron a Samus por ese juego. Sin embargo, los fanáticos no están satisfechos con dicha aparición, por lo que se han puesto manos a la obra con un proyecto.

El usuario de Twitter conocido como Luto Akino, es quién tomó las riendas y ya compartió su visión de cómo es que se vería una aventura de la cazarrecompensas, todo gracias a la herramienta de Unity 3D. En las imágenes se puede apreciar al personaje recorriendo cuevas y dando saltos al propio estilo de la serie, esto se acompaña con disparos y el uso de la morph ball.

Aquí le puedes echar un ojo:

At last working in #Metroid64 I adjusted small details, and placed a test texture. There is a bug with the beams direction when Samus is flat against the wall that I need to fix #metroid #F2P #n64 #lowpoly #Nintendo64 #Zelda #unity #unity3d #madewithunity #gamedev #3dmodeling #3D pic.twitter.com/sWBYoTbove

— Luto Akino (@LutoAkino) April 26, 2022