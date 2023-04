El manga de Dragon Ball Super ha estado siguiendo su propia versión de la película Dragon Ball Super: Super Hero, y los fans no pudieron evitar notar un curioso detalle faltante en el gran debut de Broly en el último capítulo del manga. Mientras que el manga de Dragon Ball Super ha abordado brevemente los eventos de Dragon Ball Super: Broly, el luchador en sí todavía no ha hecho su propia aparición en las páginas del manga. Por eso fue emocionante ver a Broly haciendo su introducción completa al manga de Dragon Ball Super en el arco actual de Super Hero.

El manga de Dragon Ball Super está ahora trabajando en su adaptación de la película Dragon Ball Super: Super Hero, y el nuevo capítulo de la serie introdujo oficialmente a Broly al canon del manga, ya que él y Goku han comenzado a entrenar en el planeta de Beerus (antes de la potencial revancha de Goku con Freezer ahora más allá del nivel de los dioses). Pero parece que Broly está perdiendo un aspecto clave de sí mismo, ya que los fans notan que en el cliffhanger final del nuevo capítulo de Dragon Ball Super, a Broly le falta su cicatriz en la mejilla.

Toyotaro forgot Broly’s scar in case you haven’t seen it mentioned a million times in the last 24 hours. Lol. pic.twitter.com/ZLKF3Pf3lt

— The Scholar (@SaiyanScholarGT) April 21, 2023