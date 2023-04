Confirman que secuela de Alita ya está en desarrollo

El estudio 20th Century Studios finalmente lanzó la esperada secuela de Avatar dirigida por James Cameron en 2009 con Avatar: The Way of Water el año pasado, y arrasó en taquilla. Esta película rápidamente rompió varios récords de taquilla y se convirtió en una de los tres filmes con mayores ingresos de todos los tiempos, y parece que esto ha dado inspiración al estudio para otra esperada secuela.

Recientemente, el productor de Avatar: The Way of Water, Jon Landau, reveló que la película les dio algunas ideas para una secuela de Alita: Battle Angel en la que han estado trabajando durante bastante tiempo. “Estamos trabajando en ello”, reveló Landau.

“Creo que lo que hemos aprendido de Avatar es cuánta más sutileza y matices faciales podemos incorporar en personajes humanoides que queremos que sean emocionales y que transmitan sentimientos. Alita no habría sido posible sin lo que hicimos en Avatar. Avatar: The Way of Water no sería lo que es si no fuera por lo que hicimos en Alita. Y ahora, volvamos atrás y devolvámosle eso a Alita. Estamos hablando con Robert y con Rosa y todo va bien.”

Mientras hablaba acerca de su papel en The Consultant de Amazon Prime Video, Waltz fue cuestionado acerca del interés de Landau y de Rosa Salazar por una secuela de Alita: Battle Angel y si él sentía lo mismo. “Sí, si el papel es el que me gustaría hacer, por supuesto. Definitivamente”, respondió. Por lo tanto, aunque está interesado, todavía tiene que ser un papel para su Dr. Dyson Ido que querría interpretar en una posible secuela. En cuanto a esa secuela, el productor Jon Landau reveló previamente que él y Cameron han estado hablando de ello recientemente.

Durante una entrevista por el lanzamiento de Avatar: The Way of Water el año pasado, el productor dijo: “Robert [Rodríguez] y yo tuvimos una conversación al respecto hace dos semanas. Estamos muy emocionados con esa perspectiva”, reveló Landau en una actualización sobre la secuela. “Alita es una película que incluso ahora, después de haberla visto recientemente por lo que hicimos, nos hace sentir realmente orgullosos. Y creemos que hay más historias que contar con su personaje, y por eso queremos volver a ella”.

Vía: Comicbook

Nota del autor: Esperaba lo peor de la adaptación de Alita a live-action y la verdad es que no estuvo mal. Lo que sí estuvo mal es que hayan dejado pasar tanto tiempo que hasta olvidé tener deseos de una secuela.