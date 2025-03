Fanáticos reaccionan a Johnny Cage de la película de Mortal Kombat 2

Los fans ya han comenzado a debatir sobre la película, desde su presupuesto hasta los primeros vistazos a personajes como Johnny Cage, Shao Khan y Kitana. Sin embargo, una de las principales discusiones gira en torno al casting de Karl Urban como actor, decisión que ha generado opiniones divididas en redes sociales. A algunos les está gustando mucho y a otros para nada.

Mientras algunos celebran que Urban sea el protagonista, otros consideran que su edad y estilo no encajan con la energía extravagante del personaje. Nombres como Glen Powell, Chris Evans y Austin Butler han sido mencionados como opciones más adecuadas, aunque también hay quienes defienden la elección, comparándola con casos como Heath Ledger y su interpretación del Joker.

For those of you who might have missed it. Here is a first look at the Mortal Kombat 2 movie!

Includes shots of Johnny Cage (Karl Urban) Kitana, Shao Kahn and Scorpion!

