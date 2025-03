Pokémon Go “nunca tendrá anuncios”, asegura Niantic

Tras varios meses de negociación, Niantic ha vendido Pokémon Go a Scopely, propiedad del grupo Savvy Games, respaldado por Arabia Saudita, por $3.5 mil millones de dólares. Como era de esperarse, esto ha preocupado a más de un usuario de la posible inclusión de publicidad. Afortunadamente, Niantic ha señalado que no hay algo de qué preocuparse.

En una reciente entrevista con TrainerTips, Michael Steranka, director senior de productos de Niantic, resolvió algunas de las principales preocupaciones de la enorme base de jugadores. Esto fue lo que comentó cuando fue cuestionado ante la posible incorporación de anuncios para generar más ingresos o si la aplicación compartiría la ubicación del jugador con Scopely o Savvy:

“Eso nunca sucederá, lo digo desde ya. Todo lo que los jugadores escanean o envían a través de Wayfarer [el software de ubicación de Niantic] o de cualquier otro modo, se comparte con la organización Niantic Spatial, pero todos ellos siguen estando completamente cifrados y protegidos con la misma seguridad que hasta ahora, lo cual es, sin duda, el mejor. Contrariamente a la creencia popular, no almacenamos datos de los jugadores más allá de los necesarios para el funcionamiento del juego; todo está completamente anonimizado y se almacena en servidores estadounidenses. De acuerdo con las leyes reguladoras, garantizamos la máxima seguridad de sus datos. Nada de eso va a cambiar. No se comparte con Savvy ni de ningún otro modo”.

Aunque aún queda por ver qué tipo de cambios realizarán los nuevos dueños de Pokémon Go una vez que la compra se complete, por el momento parece que no hay algo de qué preocuparse respecto a estos dos puntos en particular. Lo interesante será ver cómo es que los nuevos dueños manejan aspectos como las actualizaciones y el nuevo contenido para el título.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Pokémon Go en un futuro. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta compra aquí. De igual forma, LEGO y Pokémon anuncian nueva colaboración.

Nota del Autor:

Pokémon Go es una de las aplicaciones móviles más populares en la historia, y es interesante ver cómo es que Niantic simplemente la dejó ir. Claro, la situación de la compañía seguramente determinó esta decisión, pero ahora será cuestión de Scopely de cumplir con las expectativas de todos los fans, una tarea que no es sencilla.

Vía: TrainerTips