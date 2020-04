Fallout 76 por fin llegará a Steam en un par de semanas

Fallout 76 ya está disponible en PC vía Bethesda.net Launcher, dejando de lado a los usuarios de Steam… pero no por mucho tiempo. Bethesda ha anunciado que este título llegará a la tienda virtual de Valve el próximo 14 de abril, un día antes del lanzamiento de Wastelanders, una expansión gratuita para Fallout 76.

De igual forma, Bethesda ha mencionado que todos aquellos que han adquirido Fallout 76 por medio de Bethesda.net Launcher antes del 12 de abril, podrán conseguir una copia del juego gratuita para Steam. Lo único que necesitan hacer es vincular sus cuentas en este link y listo.

We're happy to be bringing #Fallout76 to Steam with Wastelanders. If you own the game already on https://t.co/8MkWruhisF, link your Steam account by April 13th to get it free.

Details here: https://t.co/iEddmwTaoF pic.twitter.com/EGwVw40q6C

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) April 2, 2020