No es un secreto que el salto generacional que hemos visto con el PlayStation 5 y el Xbox Series X|S no ha sido tan notorio para algunas personas. El énfasis que se le ha dado a los teraflops como punto de venta para las consolas no significa mucho para gran parte de los jugadores, y esto es algo que el ex-CEO de SIE está consciente, señalando que las compañías deberían competir con contenido y no números.

En una reciente entrevista con VGC, Shawn Layden, quien se desempeñó como director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment America y presidente de Worldwide Studios antes de dejar la empresa, fue cuestionado sobre lo sustentable que es la industria de los videojuegos hoy en día. Aquí, el ejecutivo señaló que Sony y Microsoft deberían competir con el contenido que ofrecen sus consolas, y no el poder gráfico de cada una, algo que parece ha llegado a su límite. Esto fue lo que comentó:

“Hemos hecho estas cosas de esta manera durante 30 años, cada generación esos costos aumentaron y nos reajustamos con eso. Hemos llegado al precipicio ahora, donde el centro no puede sostenerse, no podemos seguir haciendo cosas que hemos hecho antes. Estamos en la etapa de desarrollo de hardware que yo llamo ‘solo los perros pueden oír la diferencia’. Si estás jugando a tu juego y la luz del sol entra por tu ventana hacia tu televisor, no estás viendo ningún trazado de rayos. Tiene que ser súper óptimo… tienes que tener un monitor 8K en una habitación oscura para ver estas cosas… Estamos luchando por teraflops y ese no es lugar para estar. Necesitamos competir en contenido. Aumentando las especificaciones de la caja, creo que hemos llegado al techo”.

Esto es algo que hemos visto recientemente con el PlayStation 5 Pro, consola que tuvo un recibimiento por debajo de lo esperado después de que se diera a conocer que su precio. Junto a esto, muchos no creen que el salto visual sea tan notorio para los jugadores en general. En temas relacionados, desarrollador defiende el precio del PS5 Pro. De igual forma, algunos juegos seguirán teniendo múltiples opciones visuales en el PS5 Pro.

Nota del Autor:

Vender una consola con juegos es complicado. Desde un punto de vista de marketing, decir que el Xbox Series X tiene más poder que el PS5 es más sencillo que mostrar una librería con títulos que a algunas personas tal vez no les interese. Si al final del día todo puede correr Fortnite y Call of Duty, hay que dejar en claro dónde está la mejor experiencia. No es óptimo, pero es lo que hay.

Vía: VGC