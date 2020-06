Evento de WoW: Shadowlands se pospone debido a protestas en Estados Unidos

La situación que se vive actualmente en Estados Unidos es bastante complicada. Después del fallecimiento de George Floyd, un afroamericano muerto bajo custodia policial, la lucha contra el racismo tomó las calles del país. De esta forma, varias compañías en la industria de los videojuegos han decidido apoyar estos movimientos con mensajes de solidaridad, donaciones a varias instituciones, y al posponer varios eventos para darle espacio a estas voces. El día de hoy, Blizzard se suma a esta iniciativa.

Originalmente, el próximo 9 de junio estaba planeado un evento dedicado revelar nueva información sobre World of Warcraft: Shadowlands. Sin embargo, debido a la situación actual, Blizzard ha decidido retrasar indefinidamente este evento. Esto fue lo que comentó la compañía:

More important voices than ours need to be heard, and now is the time to listen.

We are postponing our upcoming World of Warcraft: Shadowlands livestream planned for June 9, and will share more details about the expansion in the future.

— World of Warcraft (@Warcraft) June 5, 2020