Estrenos de HBO Max para agosto 2022

El mes de agosto ha llegado oficialmente, por lo que muchas compañías de streaming ya empezaron a compartir cuál es el contenido que se irá sumando a sus servicios y que así los suscriptores mantengan activa su membresía. Una de las compañías es HBO Max, quienes al parecer tienen algunas películas, series, y especiales interesantes entre manos.

Aquí el listado correspondiente a latinoamérica:

Documentales

– Nos conocimos en la realidad virtual: 1º de agosto

– Documental Amy Winehouse: 1º de agosto

Anime

– Naruto: 1º de agosto

Películas

– Sentimos las molestias (PF)

– Lady Bird (PF)

– La Habitación (PF)

– El Legado del Diablo: 1º de agosto

– Moonlight (PF)

– Next Door : 5 de agosto

– Hero Mode : 5 de agosto

Series

– Pennyworth: 1º de agosto

– Game of Thrones 4K: 1º de agosto

– Industry temporada 2: 1º de agosto

– Tuca & Bertie: 3 de agosto

– Sylvester & Tweety Mysteries: 5 de agosto

– Viajeros: Perdidos en el tiempo: 5 de agosto

– The House of the Dragon: 21 de agosto

– House of Ho: 25 de agosto

– Selena+Chef temporada 4 (PF)

En noticias relacionadas al streaming, se han dado a conocer los contenidos que Netflix sumará en agosto. Si quieres echarle un vistazo a la nota, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: HBO Max