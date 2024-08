Estreno de Inside Out 2 en streaming

Inside Out 2 es una de las películas más exitosas del año. Con más de $1.5 mil millones recaudados en taquilla, está claro que muchas personas no pueden esperar para disfrutar de esta cinta en la comodidad de su casa. Si bien aún falta para que veamos su llegada a Disney+, ya sabemos cuándo es que Inside Out 2 estará a la venta en plataformas digitales.

De acuerdo con Forbes, Inside Out 2 estará a la venta en sitios como Prime Video y Apple TV a partir del próximo 20 de agosto de 2024, es decir, en solo unos días. Esto quiere decir que podrás pagar por disfrutar de esta cinta en tu casa. De igual forma, también será posible rentar el trabajo de Disney y Pixar, puesto que plataformas como Prime Video te permiten pagar una pequeña cantidad para disfrutar de cierto largometraje por solo 48 horas.

Lamentablemente, parece que aún tendremos que esperar para la llegada de Inside Out 2 a Disney+. Considerando que esta cinta llegó el pasado mes de junio, se espera que a mediados de septiembre esté disponible la cinta animada en la plataforma de streaming. Por lo mientras, solo es cuestión de tiempo para gozar de esta cinta en la comodidad de tu casa.

Recuerda, Inside Out 2 estará disponible para su compra y renta en servicios digitales a partir del 20 de agosto de 2024. En temas relacionados, una serie animada de Inside Out llegará a Disney+. De igual forma, Inside Out 2 es la película más taquillera en México.

Vía: Forbes