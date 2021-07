Éstos son todos los nominados a la Ceremonia de la Premios Emmy número 73

Después de meses de especulación, el día de hoy se compartieron los nominados a los premios Emmy de 2021. La ceremonia número 73 se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre de este año a las 7:00 PM (hora de la Ciudad de México). En esta ocasión vemos producciones como WandaVision, The Mandalorian y Cobra Kai dentro de la lista de lo mejor que la televisión y los servicios de streaming nos tienen que ofrecer. De esta forma, aquí te presentamos a los nominados a la celebración de 2021.

Mejor serie de comedia

-Ted Lasso (Apple TV Plus)

-The Flight Attendant (HBO)

-Hacks (HBO)

-The Kominsky Method (Netflix)

-PEN15 (Hulu)

-Cobra Kai (Netflix)

-Emily in Paris (Netflix)

-Black-ish (ABC)

Mejor serie de drama

-The Crown (Netflix)

-The Mandalorian (Disney Plus)

-The Handmaid’s Tale (Hulu)

-Bridgerton (Netflix)

-Pose (FX)

-This Is Us (NBC)

-Lovecraft Country (HBO)

-The Boys (Amazon Prime)

Mejor actor principal en una serie de drama

-Billy Porter, “Pose” (FX)

-Josh O’Connor, “The Crown” (Netflix)

-Matthew Rhys, “Perry Mason” (HBO)

-Jonathan Majors, “Lovecraft Country” (HBO)

-Sterling K. Brown, “This Is Us” (NBC)

-Regé-Jean Page, “Bridgerton” (Netflix)

Mejor actriz principal en una serie de drama

-Olivia Colman, “The Crown” (Netflix)

-Emma Corrin, “The Crown” (Netflix)

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

-Uzo Aduba, “In Treatment” (HBO)

-Mj Rodriguez, “Pose” (FX)

-Jurnee Smollett, “Lovecraft Country” (HBO)

Mejor actor principal en una serie de drama

-Jason Sudeikis, “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

-Michael Douglas, “The Kominsky Method” (Netflix)

-Anthony Anderson, “Black-ish” (ABC)

-Kenan Thompson, “Kenan” (NBC)

-William H. Macy, “Shameless” (Showtime)

Mejor actriz principal en una serie de comedia

-Jean Smart, “Hacks” (HBO)

-Kaley Cuoco, “The Flight Attendant” (HBO)

-Tracee Ellis Ross, “Black-ish” (ABC)

-Allison Janney, “Mom” (CBS)

-Aidy Bryant, “Shrill” (Hulu)

Mejor serie limitada

-The Queen’s Gambit (Netflix)

-Mare of Easttown (HBO)

-I May Destroy You (HBO)

-WandaVision (Disney Plus)

-The Underground Railroad (Amazon Prime)

Mejor actor principal en una serie limitada o película

-Hugh Grant, “The Undoing” (HBO)

-Paul Bettany, “WandaVision” (Disney Plus)

-Ewan McGregor, “Halston” (Netflix)

-Lin-Manuel Miranda, “Hamilton” (Disney Plus)

-Leslie Odom Jr., “Hamilton” (Disney Plus)

Mejor actriz principal para una serie limitada o película

-Kate Winslet, “Mare of Easttown” (HBO)

-Anya Taylor-Joy, “The Queen’s Gambit” (Netflix)

-Michaela Coel, “I May Destroy You” (HBO)

-Elizabeth Olsen, “WandaVision” (Disney Plus)

-Cynthia Erivo, “Genius: Aretha” (National Geographic)

Mejor programa de entrevistas y variedad

-Last Night Tonight With John Oliver (HBO)

-The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

-The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)

-Conan (TBS)

-Jimmy Kimmel Live (ABC)

Mejor programa de competencia

-RuPaul’s Drag Race (VH1)

-The Voice (NBC)

-Nailed It! (Netflix)

-Top Chef (Bravo)

-The Amazing Race (CBS)

Mejor película para TV

-Sylvie’s Love (Amazon Prime)

-Uncle Frank (Amazon Prime)

-Robin Roberts Presents: “Mahalia” (Lifetime)

-Oslo (HBO)

-Dolly Parton’s Christmas On the Square (Netflix)

Mejor actriz de soporte en una serie de drama

-Aunjanue Ellis, “Lovecraft Country” (HBO)

-Gillian Anderson, “The Crown” (Netflix)

-Helena Bonham Carter, “The Crown” (Netflix)

-Emerald Fennell, “The Crown” (Netflix)

-Madeline Brewer, “The Handmaid’s Tale”

-Yvonne Strahovsky, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

-Samira Wiley, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

-Ann Dowd, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

Mejor actor de soporte en una serie de drama

-Michael Kenneth Williams, “Lovecraft Country” (HBO)

-Tobias Menzies, “The Crown” (Netflix)

-John Lithgow, “Perry Mason” (HBO)

-Giancarlo Esposito, “The Mandalorian” (Disney Plus)

-Chris Sullivan, “This Is Us” (NBC)

-Bradley Whitford, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

-O-T Fagbenle, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

-Max Minghella, “The Handmaid’s Tale (Hulu)

Mejor actriz de soporte en una serie de comedia

-Rosie Perez, “The Flight Attendant” (HBO)

-Hannah Einbinder, “Hacks” (HBO)

-Hannah Waddingham, “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

-Juno Temple, “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

-Kate McKinnon, “Saturday Night Live” (NBC)

-Cecily Strong, “Saturday Night Live” (NBC)

-Aidy Bryant, “Saturday Night Live” (NBC)

Mejor actor de soporte en una serie de comedia

-Carl Clemons-Hopkins, “Hacks” (HBO)

-Paul Reiser, “The Kominsky Method” (Netflix)

-Brett Goldstein, “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

-Nick Mohammed, “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

-Jeremy Swift, “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

-Brendan Hunt, “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

-Kenan Thompson, “Saturday Night Live” (NBC)

-Bowen Yang, “Saturday Night Live” (NBC)

Mejor actriz invitada en una serie de comedia

-Maya Rudolph, “Saturday Night Live” (NBC)

-Kristen Wiig, “Saturday Night Live” (NBC)

-Issa Rae, “A Black Lady Sketch Show” (HBO)

-Yvette Nicole Brown, “A Black Lady Sketch Show” (HBO)

-Bernadette Peters, “Zoey’s Extraordinary Playlist” (NBC)

Mejor actor invitado en una serie de comedia

-Morgan Freeman, “The Kominsky Method” (Netflix)

-Alec Baldwin, “Saturday Night Live” (NBC)

-Dave Chappelle, “Saturday Night Live” (NBC)

-Daniel Levy, “Saturday Night Live” (NBC)

-Daniel Kaluuya, “Saturday Night Live” (NBC)

Mejor actor invitado en una serie de drama

-Charles Dance, “The Crown” (Netflix)

-Courtney B. Vance, “Lovecraft Country” (HBO)

-Don Cheadle, “The Falcon and the Winter Soldier” (Disney Plus)

-Timothy Olyphant, “The Mandalorian” (Disney Plus)

-Carl Weathers, “The Mandalorian” (Disney Plus)

Mejor actriz invitada en una serie de drama

-Phylicia Rashad, “This Is Us” (NBC)

-Claire Foy, “The Crown” (Netflix)

-Sophie Okonedo, “Ratched” (Netflix)

-Alexis Bledel, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

-Mckenna Grace, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

Mejor actriz de soporte en una serie limitada o película

-Kathryn Hahn, “WandaVision” (Disney Plus)

-Moses Ingram, “The Queen’s Gambit” (Netflix)

-Jean Smart, “Mare of Easttown” (HBO)

-Julianne Nicholson, “Mare of Easttown” (HBO)

-Renée Elise Goldsberry, “Hamilton” (Disney Plus)

-Phillipa Soo, “Hamilton” (Disney Plus)

Mejor actor de soporte en una serie limitada o película

-Evan Peters, “Mare of Easttown” (HBO)

-Paapa Essiedu, “I May Destroy You” (HBO)

-Thomas Brodie-Sangster, “The Queen’s Gambit” (Netflix)

-Daveed Diggs, “Hamilton” (Disney Plus)

-Anthony Ramos, “Hamilton” (Disney Plus)

Mejor anfitrión de un programa de competencia

–RuPaul Charles, “RuPaul’s Drag Race” (VH1)

-Nicole Byer, “Nailed It!” (Netflix)

-Jonathan Van Ness, Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France and Antoni Porowski, “Queer Eye” (Netflix)

-Padma Lakshmi, Tom Colicchio and Gail Simmons, “Top Chef” (Bravo)

-Barbara Corcoran, Mark Cuban, Lori Greiner, Robert Herjavec, Daymond John and Kevin O’ Leary, “Shark Tank” (ABC)

Mejor programa de variedad de comedia

-Saturday Night Live (NBC)

-A Black Lady Sketch Show (HBO)

Mejor programa de variedad (en vivo)

-Celebrating America — An Inauguration Night Special (Multiple platforms)

-The 63rd Annual Grammy Awards (CBS)

-The Oscars (ABC)

-The Pepsi Super Bowl LV Halftime Show Starring the Weeknd (CBS)

-Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020 (Showtime)

Mejor programa de variedad (pregrabado)

-Bo Burnham: Inside (Netflix)

-David Byrne’s American Utopia (HBO)

-8:46 — Dave Chappelle (Netflix)

-Friends: The Reunion (HBO Max)

-Hamilton (Disney Plus)

-A West Wing Special to Benefit When We All Vote (HBO Max)

Vía: Premios Emmy