Éstos son los juegos más jugados de 2022

El tiempo es algo preciado, y no todos tienen el lujo de invertir cientos de horas en un solo juego. ¿O sí? HowLongToBeat es el sitio predilecto para averiguar cuánto porcentaje de nuestras vidas tenemos que usar para acabar un videojuego, y recientemente compartió una lista con los 10 títulos que juntaron más horas acumuladas a lo largo de 2022.

Recientemente, el sitio de HowLongToBeat compartió una estadística de tiempo invertido en días, revelando que Elden Ring fue el juego que consumió la vida de muchas personas a lo largo de 2022. Además de la entrega de FromSoftware, también podemos ver experiencias que ni siquiera fueron del año pasado, como Cyberpunk 2077 y Breath of the Wild.

Most Time Invested in 2022 (Days) pic.twitter.com/9rNvaKa2Ks — HowLongToBeat (@HowLongToBeat) January 4, 2023

De los 10 lugares, solo tres pertenecen a juegos que llegaron al mercado en 2022. Además de Elden Ring, también encontramos Horizon Forbidden West y Xenoblade Chronicles 3. Los tres son títulos de mundo abierto que necesitan cientos de horas para completar. Otros casos destacados son God of War, el cual no solo mucha gente jugó en preparación para Ragnarok, sino que llegó a PC. Cyberpunk 2077 por fin ha tenido el reconocimiento que se merece tras múltiples actualizaciones y la versión de nueva generación, y Cyberpunk: Edgerunners seguramente también ayudó.

Con títulos como Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI, y Starfield en el horizonte de 2023, será interesante ver cómo se verá esta lista el próximo año. En temas relacionados, no veríamos una nueva consola de Nintendo en el 2023. De igual forma, Neil Druckman habla sobre el futuro de The Last of Us.

Nota del Editor:

Es ridículamente impresionante el tiempo que la gente invirtió en Elden Ring. No cabe duda de que el trabajo de FromSoftware merece ser reconocido como juego del año. Será interesante ver si Armored Core VI logra replicar esto, aunque es una tarea bastante difícil.

Vía: HowLongToBeat