Anuncio de Metroid Prime podría ocurrir pronto

Desde hace meses se ha hablado que Nintendo está preparando una nueva versión del primer Metroid Prime, misma que fungiría como una especie de remake para dar paso al siguiente paso importante de la serie. Sin embargo, los rumores se han apagado en varias ocasiones, pero ahora todo se ha levantado una vez más y puede ser que al fin se revele de forma oficial.

Un moderador de GamingLeaksAndRumours publicó que un filtrador “verificado” les envió un mensaje directo: “¿Crees que todos están preparados y listos?” El usuario de Reddit, Spheromancer, agregó que esta misma persona reveló antes Zelda: Tears of the Kingdom antes de que se anunciara oficialmente, por lo que podría tratarse de algo verídico.

El medio de Insider Gaming especula que un Nintendo Direct podría estar a la vuelta de las esquina, especialmente considerando que también se filtró un nuevo modelo OLED Switch para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Pero por ahora Nintendo no ha dado información oficial, aunque es posible que dentro de poco sepamos mucho más.

Vale la pena mencionar, que la información deberá tomarse con toda la cautela posible, dado que al final podría ser que no se hable nada respecto al regreso de la heroína del espacio. Podrían ser noticias tanto del anhelado remake o de la cuarta parte de la franquicia, pero todo sigue difuso hasta que un nuevo evento de Nintendo se lleva a cabo.

Vía: Gamespot

Nota del editor: Si todo esto resulta ser cierto, posiblemente lo veamos durante el mes de febrero, pues recordemos que Nintendo lleva a cabo directos durante tres meses del año en específico: febrero, junio y septiembre. Así que podría darse el caso de que al fin suelten tan esperado remaster, algo que la verdad me gustaría ver pronto.