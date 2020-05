Éstos son los juegos de Nintendo Switch más vendidos hasta el momento

Un año fiscal más llegó a su fin el pasado 31 de marzo, y es momento de hacer una pequeña retrospectiva a los últimos 365 días de Nintendo en cuanto a las ventas de software. El aspecto más sorprendente fue Animal Crossing: New Horizons, el cual llegó al mercado dos semanas antes del cierre del año fiscal, y aún así logró posicionarse como uno de los juegos mejor vendidos en la consola.

En total, el Nintendo Switch ha logrado alcanzar las 356.24 millones de unidades en software en toda su vida. Durante el último año fiscal se generaron 168.72 millones en total, un crecimiento del 42.3% en una base año con año.

Pokémon Sword and Shield registraron ventas de 17.37 millones de unidades, y Animal Crossing: New Horizons vendió 11.77 millones de unidades, convirtiéndolo en el mejor lanzamiento para un título de Nintendo Switch. Además, títulos como Luigiʼs Mansion 3 y Super Mario Maker 2 que lanzaron durante este año fiscal se volvieron un éxito. Las ventas también continuaron creciendo constantemente para títulos lanzados en años fiscales anteriores como Mario Kart 8 Deluxe, y un par de títulos más. El número total de juegos que alcanzaron el millón de unidades durante este año fiscal llegó a los 27 títulos, incluyendo experiencias de otras compañías.

A continuación de los 10 juegos mejor vendidos en la consola:

–Mario Kart 8 Deluxe – 24.77 millones

–Super Smash Bros. Ultimate – 18.84 millones

–The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 17.41 millones

–Super Mario Odyssey – 17.41 millones

–Pokemon Sword and Shield – 17.37 millones

–Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! – 11.97 millones

–Animal Crossing: New Horizons – 11.77 millones

–Splatoon 2 – 10.13 millones

–Super Mario Party – 10.10 millones

–New Super Mario Bros. U Deluxe – 6.60 millones

Cabe destacar que Animal Crossing: New Horizons vendió 11.77 millones de unidades al cierre del año fiscal 2020, actualmente el juego ya cuenta con más 13 millones de copias. Puedes conocer más sobre esto aquí.

Otras ventas millonarias de juegos en la consola son los siguientes:

–Luigi’s Mansion 3 – 6.33 millones

–Super Mario Maker 2 – 5.48 millones

–The Legend of Zelda: Link’s Awakening – 4.38 millones

–Fire Emblem: Three Houses – 2.87 millones

–Ring Fit Adventure – 2.73 millones

–Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – 1.26 millones

–Astral Chain – 1.08 millones

–Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order – 1.08 millones

Puedes conocer más sobre el aspecto del hardware del Switch aquí.

Vía: Nintendo