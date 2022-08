Estos son los estrenos de Disney Plus para agosto 2022

El mes de agosto ha llegado oficialmente, por lo que muchas compañías de streaming han dado a conocer el contenido que estará llegando para deleitar a los suscriptores que estén pagando su respectiva tarifa mes con mes. Y si bien, Disney Plus no incorpora muchos programas, la mayoría son producciones originales que no se pueden ver en ningún otro lado.

Vale la pena comentar, que algunos de estos contenidos llegarán a Star Plus en latinoamérica, dado que se dividen las plataformas a diferencia de Estados Unidos.

Aquí te listamos todo lo que podrás ver en la página del ratón:

Películas y cortos animados

– Lightyear: 3 de agosto

– El club de los incomprendidos: 5 de agosto

– ‘El pianista: 5 de agosto

– Predator: La Presa: 5 de agosto

– Yo soy Groot: 10 de agosto

– Transporter 3: 12 de agosto

– Transporter Legacy: 12 de agosto

– La Abeja Maya: La Película: 19 de agosto

– El pregón: 19 de agosto

– El discurso del rey: 26 de agosto

Series

– Wu Tang: An American Saga temporada 2: 3 de agosto

– Código negro temporadas 1-3: 3 de agosto

– 9-1-1 temporadas 3 y 4: 3 de agosto

– Lego Star Wars: Vacaciones de verano: 5 agosto

– Felicity: 10 de agosto

– Bluey temporada 3: 10 de agosto

– Tíos duros: 12 de agosto

– Mr. Inbetween: 17 de agosto

– She-Hulk: Abogada Hulka: 17 de agosto

– Dollhouse: 24 de agosto

– Andor: 31 de agosto (episodios nuevos cada miércoles)

Por ahora el contenido no es tan variado en comparación a otras compañías, pero las series prometen ser relevantes para nutrir el universo de Star Wars y Marvel.

Vía: Disney Plus