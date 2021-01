2020 fue un gran año para los videojuegos, esto no solo se ve reflejado en los altos números de ventas e ingresos que se generaron en los pasados 12 meses, sino en los temas de conversación que dominaron Twitter durante el último año. De esta forma, se ha revelado más de dos mil millones de tweets sobre videojuegos fuero emitidos en 2020, esto representa un aumento del 75% en comparación con 2019.

Dentro de la esfera general de Twitter, el tema de “Gaming” se posicionó como el sexto en popularidad a nivel mundial, con términos como “Animal Crossing”, “Xbox”, “Fortnite” y muchas más siendo tendencia en países como Japón, Estados Unidos, España, Coreo del Sur y muchos más. A continuación puedes ver los 10 países en donde los videojuegos dominaron la conversación:

–Japón

-Estados Unidos

-Corea del Sur

-Brasil

-Tailandia

-Reino Unido

-Francia

-India

-Filipinas

-España

A continuación puedes ver los 10 juegos más populares a nivel internacional durante 2020:

–Animal Crossing: New Horizons

–Fate/Grand Order

–Disney: Twisted-Wonderland

-Final Fantasy

–Fortnite

–Ensemble Stars!

–Knives Out

–Genshin Impact

–Apex Legends

–Identity V

En el caso específico de México, estos fueron los juegos de los que más se habló en 2020:

-Animal Crossing: New Horizons

-Fortnite

-Minecraft

-Final Fantasy

-Call of Duty

-The Legend of Zelda

-Super Mario

-Among Us

-Grand Theft Auto

-League of Legends

De igual forma, debido a los efectos del COVID-19, durante el 2020 no tuvimos eventos como E3, provocando que varias compañías realizaran sus propias conferencias a lo largo del año. Estos fueron las cinco presentaciones de las que más se habló en los últimos 12 meses a nivel interracial:

-The 2020 Game Awards

-The Future of Gaming on PS5

-Tokyo Game Show 2020

-Niconico Net Chokaigi 2020

-Xbox Games Showcase

Por otro lado, la lista de los cinco eventos más hablados de 2020 en México fue la siguiente:

-The 2020 Game Awards

-Xbox Games Showcase

-The Future of Gaming on PS5 Event

-Ubisoft Forward 2020

-Summer Game Fest 2020

Será interesante ver qué tipo de conversación dominará la opinión pública durante 2021. ¿Acaso Horizon Forbidden West será más popular que Resident Evil: Village? En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra lista con los juegos más esperados de 2021.

Vía: Twitter México