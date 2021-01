Éstos fueron los 10 juegos mejor vendidos en Amazon el año pasado

2020 ciertamente fue un año cargado de grandes lanzamientos, y con suerte, 2021 será igual de bueno. A pesar de que el mundo está atravesando una pandemia, los múltiples estudios de desarrollo de videojuegos lograron sacar adelantes sus más ambiciosos proyectos, y con la gran mayoría de la población quedándose en casa, esta industria gozó de un importante crecimiento en cuanto a ventas.

Amazon ha publicado una lista de los 10 videojuegos que mejor se vendieron el año pasado, y sin más preámbulos, acá te la compartimos:

1. Animal Crossing: New Horizons

2. Super Mario 3D All-Stars

3. Mario Kart 8 Deluxe

4. Super Smash Bros. Ultimate

5. Cyberpunk 2077 (PS4)

6. Ring Fit Adventure

7. Minecraft: Java Edition for PC

8. Hyrule Warriors: Age of Calamity

9. The Last of Us Part 2

10. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Como puedes ver, la lista está dominada en su mayoría por juegos para Nintendo Switch, con Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II y Minecraft: Java Edition perteneciendo a otras plataformas.

Fuente: Amazon