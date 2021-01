Al compositor de Halo le gustaría trabajar en Smash Ultimate, pero solo bajo una condición

Durante mucho tiempo, los fans de Halo han pedido a Nintendo que por favor incluyan a Master Chief como parte del enorme elenco de Super Smash Bros. Ultimate. Todavía quedan unos cuantos peleadores DLC que no han sido revelados, y los jugadores todavía no pierden las esperanzas, pero también hay figuras de la industria que quisieran ver este crossover.

Una de estas figuras es Marty O’Donnell, compositor principal de Halo, quien se mostró muy entusiasmado por colaborar con Nintendo, pero solo si Master Chief llegara al juego de peleas. O’ Donnel compartió estas palabras durante un reciente podcast de Kiwi Talkz:

“Sería genial. Microsoft no me ha pedido que haga nada en la última década, así que me sorprendería porque [ellos] tienen la IP, claro; y por alguna razón no me han pedido que haga nada… pero si Nintendo me preguntase, estaría muy bien. Me encantaría hacer eso”.