Ésto ahorraron en juegos los suscriptores de PS Plus en 2021

Falta menos de una semana para que termine el año, así que es momento de mirar hacia atrás y ver exactamente qué tal estuvo PlayStation Plus a lo largo de 2021. Es por eso que Polygon se dio a la tarea de investigar exactamente qué tan buenos fueron los juegos que ofreció este servicio en los últimos doce meses, y parece que los suscriptores realmente salieron ganando en esta ocasión.

De acuerdo con el portal previamente mencionado, este año se regalaron 40 títulos como parte de PS Plus, y la gran mayoría de ellos tenía un precio promedio de $35 dólares al momento en que se ofrecieron. Tomando en cuenta estos datos, estamos hablando de que PS Plus regaló un total de mil 424 dólares en juegos, cifra particularmente buena especialmente si sí jugaste todos estos títulos.

Claro, también debemos considerar algunas otras cosas pero generalmente hablando, el 2021 fue un muy buen año para los suscriptores de PS Plus. Sony dio la sorpresa en marzo cuando revelaron que Final Fantasy VII Remake formaría parte de la alineación gratuita para ese mes, y aunque en su momento era imposible mejorar esa versión a la de PS5, actualmente ya es posible hacerlo. Otros juegos que también destacaron fueron Battlefield V en mayo y Overcooked! All You Can Eat en septiembre.

Todavía no sabemos cuáles vayan a ser los juegos gratuitos para enero de 2022, pero una reciente filtración podría habernos dado la respuesta.

Nota del editor: Lo cierto es que PS Plus sí ha mejorado los juegos que ofrecen cada mes. Al menos en 2021, yo sí recuerdo algunos meses repletos de grandes juegos, pero también hubo otros que de plano me dejaron bastante insatisfecho. Ya veremos cómo arranca el año Sony con los títulos que regalaran en enero.

Via: Polygon