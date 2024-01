El final de The Last of Us Part II es uno de los puntos narrativos más controversiales de toda la serie. La batalla final contra Ellie y Abby culmina de una forma que muchos no consideraban apropiada para la historia. Sin embargo, todo parece indicar que la conclusión de este conflicto iba a ser diferente, algo que Neil Druckman, director de este título, por fin ha confirmado.

CUIDADO. Spoilers a continuación.

Uno de los apartados más interesantes de The Last of Us Part II Remastered son los comentarios del director, en donde Druckman y el resto del elenco del juego hablan sobre el proceso creativo de este título y algunas de las decisiones que se tomaron durante el desarrollo. Aquí, el director y Halley Gross, la co-escritora, revelan que Ellie sí iba a matar a Abby en su pelea en la playa de Santa Bárbara.

Para aquellos que no lo recuerdan, Ellie decidió perdonarle la vida a Abby tras imaginar a Joel en un momento que causó mucha controversia en su momento. Sin embargo, el plan inicial era culminar con la protagonista de la primera mitad, matando a la segunda protagonista. Lo interesante, es que eso no es todo, puesto que tras eventos, Ellie sería atacada por otra persona.

Originalmente, Lev no sobreviviría a la isla Serafita, y esto llevaría a Abby a ser capturada por los Rattlers. Una vez en su búsqueda, Ellie ahogaría en la playa a Abby. Posteriormente, Ellie regresaría a su granja en Jackson, donde una persona desconocida la esperaría y la atacaría, ocasionando que le arranque varios dedos de su mano. Este misterioso personaje sería un padre, una de las víctimas de nuestra protagonista, por lo que su ciclo de venganza sería eterno y sin terminar.

Sin embargo, y como lo saben, nada de esto sucedió, y en su lugar, Ellie regresa a su casa para encontrarla vacía. Si bien el final original le daba un mayor peso a la idea de que nos encontramos en un mundo vivo, en donde todos tienen a un Joel o una Ellie a la que proteger, la conclusión hubiera sido bastante confusa, por lo que al final del día terminamos con el final que ya todos conocemos. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de The Last of Us Part II Remastered. De igual forma, esta remasterización sufre de review bombing.

Nota del Editor:

La historia de The Last of Us Part II, en específico todo lo que se refiere a Ellie, es un caos narrativo con una disonancia narrativa que termina por afectar el mensaje de “la violencia es mala”. El dejar vivir a Abby es una contradicción que no se explica de muy buena forma, y se siente como si Naughty Dog dejó ir el pedal en el último momento para evitar chocar contra la pared, incluso si atropellaron a varias personas antes.

Vía: Kotaku