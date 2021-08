Con la siguiente actualización del PlayStation 5, Sony finalmente permitirá utilizar un SSD externo para expandir el almacenamiento de la consola. Aunque estos dispositivos no serán nada baratos, el arquitecto del sistema, Mark Cerny, ya decidió por uno de ellos y acá te decimos cuál es.

Our solution to our very active two gamer PS5 household? His-and-hers SSDs 🙂

Couple of awesome options for 7000MB/s, ended up putting my $$ down on this one. Going to be SWEEET!!! pic.twitter.com/6TuqPwK49x

— Mark Cerny (@cerny) August 1, 2021