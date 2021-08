Por muchos años, Netflix se ha mantenido como el servicio de streaming más exitoso de todos los tiempos, pero eso podría cambiar dentro de poco. Aparentemente, YouTube está por superar a Netflix en cuanto a ganancias por streaming y ya no faltaría mucho para que lo haga.

Tal y como lo reporta Lucas Shaw, periodista de Bloomberg, esta gráfica muestra que los números de YouTube están rápidamente alcanzando a los de Netflix en cuanto a ganancias por streaming durante el segundo trimestre del año:

YouTube is about to pass Netflix to be the biggest video streaming service (in revenue). It’s already the biggest in users. https://t.co/SThtc51P4y pic.twitter.com/FcuAJpW1CU

— Lucas Shaw (@Lucas_Shaw) August 2, 2021