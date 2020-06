Éste era el título original de la película Día de la Independencia

Cuando pensamos en películas de los 90’s, el Día de la Independencia es una de las primeras que se nos viene a la mente. Sin embargo, este largometraje iba a tener un título muy diferente, o al menos eso dice Bill Pullman, uno de sus protagonistas. De acuerdo con el actor, Doomsday fue uno de los primeros nombres que se pensaron para la cinta, pero debido a que otro estudio ya tenía los derechos para el título, no les fue posible utilizarlo.

Últimadamente, gracias al emblemático discurso de Pullman que concluye con la frase, “Hoy celebramos nuestro Día de la Independencia”, sus productores decidieron quedarse con ese nombre para la cinta. En una entrevista con CinemaBlend, Pullman reveló lo siguiente:

“Filmamos esa escena en la noche, por supuesto, porque está oscuro y no hay un escenario ni nada por el estilo. Ya era muy tarde, y fue las primeras que grabamos, porque Dean Devlin y Roland Emmerich estaban en una contienda con Fox por el título. Creo que iba a ser ‘Doomsday’. Es lo que Fox quería, y era un título típico para una película de ese tipo durante ese tiempo. También querían ‘Día de la Independencia’, por lo que tuvimos que hacer que ese discurso quedara muy bien. Y cuando lo editaron, un par de noches después, Dean vino a mi camerino, y me dijo, ‘¿Quieres verlo?’… Entonces prendió el VHS, y me mostró la edición del discurso, y yo quede sorprendido.”