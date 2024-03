Este dinero tendrán que pagar los creadores de Yuzu a Nintendo

La semana pasada fue de polémica entre Nintendo y el mundo de los emuladores, especialmente la plataforma Yuzu, la cual deja probar los videojuegos más nuevos de la marca, hablamos de Switch, con ROMS que han roto el internet debido a que se distribuyen días antes de la salida al mercado de algún título en específico. Eso ha llevado a una demanda que los creadores de este programa han perdido, y por ende, deberán pagar cierta cantidad de dinero a la empresa de Japón por los daños causados.

Con esto en mente, ambas partes han llegado a un acuerdo monetario, y ahora Tropic Haze recibió una sentencia del Tribunal de Distrito de Rhode Island, con una orden judicial permanente que le impide ofrecer o comercializar Yuzu o cualquiera de sus códigos fuente en el futuro. Constituye que cualquier violación por parte de este grupo o sus miembros los someterá a todo el alcance de la autoridad de desacato del Tribunal, incluidas sanciones punitivas y monetarias.

Además de tener que pagar 2,4 millones de dólares, Nintendo afirmó que el mayor lanzamiento de Switch del año pasado, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , fue pirateado más de un millón de veces en la semana y media previa a su lanzamiento en mayo. Esto partiendo del ROM, para después que se pudiese alterar el mismo y que lo modificaran para correrlo en diferentes aspectos, autorización de modificación de la obra que no dieron en ningún momento claramente.

Aquí parte del comunicado:

Con Yuzu en la mano, nada impide que un usuario obtenga y juegue copias ilegales de prácticamente cualquier juego creado para Nintendo Switch, todo sin pagar un centavo a Nintendo o a cualquiera de los cientos de otros desarrolladores y editores de juegos que crean y venden juegos para Nintendo Switch. En efecto, Yuzu convierte los dispositivos informáticos generales en herramientas para la infracción masiva de la propiedad intelectual de Nintendo y las obras protegidas por derechos de autor de otros.

Pero eso no es todo para el emulador, pues se ha confirmado que Yuzu ahora se ve obligado a cerrar por completo. Por lo que el código no se puede distribuir y el link para bajar el mismo se ha retirado del sitio para evitar complicaciones acumuladas con Nintendo. Eso significa, que han entrado en bancarrota hasta que paguen todo ese dinero.



Vía: VGC

Nota del editor: Es algo que también pasó en su momento, pero con las consolas hackeadas a las cuales se les podían poner copias piratas, y terminando en una demanda que tal vez no alcance a cubrir el responsable en toda su vida. Con esto en mente, es posible que un emulador de Switch no llegue hasta que la consola se haga antigua y tengamos la de siguiente generación.