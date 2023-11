Estatua real de Ganondorf sorprende a los fans de Zelda

Desde hace algunos meses atrás, los fans de la franquicia de The Legend of Zelda se han quedado cautivados con una estatua de Link en su versión de Tears of The Kingdom, misma que llevaron a numerosos eventos al rededor del mundo y que tuvo un espacio dedicado también en las tiendas oficiales de Nintendo. Y ahora, esto se ha repetido pero ahora con el villano del videojuego, y eso ha hecho que muchos se hayan sorprendido con el resultado.

En esencia cuenta con la misma apariencia del Amiibo que se lanzó hace un par de semanas al mercado, pero ahora con muchos más detalles que dejan a la figura de plástico muy atrás, y que obviamente tiene a su respectivo rival a un lado para que las cosas tengan sentido. Esta se ubica en Lion Square en Fukuoka, Japón, y los habitantes o turistas la pueden visitar para tomarse una foto de tiempo limitado, pues tras algunos días se la llevarán a nuevas locaciones.

Aquí puedes checarla:

Have a look at the Ganondorf statue recently revealed for the first time at Lion Square in Fukuoka, Japan! #Zelda #TearsOfTheKingdom pic.twitter.com/14P81YQYUi — Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 24, 2023

En noticias relacionadas a The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, y en especial a Ganondorf, hace poco la gente ha descubierto que el Amiibo del rey de las Gerudo tiene un efecto que puede echar a perder la partida de quien llegue a utilizarlo en el videojuego. Incluso hay un metraje donde se puede apreciar el desastre, si quieres echarle un vistazo a la información, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Recuerda que ya puedes jugar a este título de forma exclusiva en Nintendo Switch.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Será increíble tomarse fotos junto a estas estatuas, así que los usuarios de Japón deberían de aprovechar la oportunidad para unirse a estos sitios específicos. Además de pasar a la tienda oficial de Nintendo para comprar algún recuerdo por el camino.