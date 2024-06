El título del reboot de The Office se habría revelado

Estamos en una época de varios reinicios y reboots de productos que ya conocíamos, pero que ahora están tratando de tomar un nuevo público y quizá causar el interés de quienes crecieron con ciertos programas, el ejemplo más claro es The Office, serie que ha tomado el cariño de muchos espectadores. Y hablando justamente de esta producción, parece que el programa que servirá como sucesor querría despegarse un poco del anterior, por lo que estaría teniendo un nombre totalmente diferente.

En la página de biografía de Greg Daniels en la página del Writers Guild of America West lo muestra como showrunner y productor ejecutivo de The Paper , proyecto sin título previo. Está programado para la temporada 2024-2025 y figura como una comedia, lo que se alinea con las noticias que han sonado en torno a The Office. Y que no está de más decir, en estos momentos ya tiene un par de actores confirmados para llegar a sus primeros episodios.

Algo que se debe dejar claro, es que muchos de los actores originales no tienen intención de aparecer, incluyendo a Steve Carell, quien interpretó a Michael Scott. Acá sus declaraciones:

Estaré mirando pero no apareceré. Es simplemente algo nuevo y realmente no hay razón para que mi personaje aparezca en algo así. Pero estoy entusiasmado, suena como una gran presunción. Me encanta la idea; supongo que está ambientada en una empresa de periódicos en quiebra. Y trabajé con Domhnall Gleeson, que es uno de los protagonistas, hice The Patient con él y es un actor excelente y un tipo súper agradable, así que creo que será genial.

Recuerda que puedes consultar todas las temporadas de The Office en los servicios de streaming como Netflix.

Vía: Comicbook

Nota del autor: Definitivamente la idea de hacer un periódico en el viejo oeste no se oye tan mal, pero esperemos que para este tiempo valga la pena para el público nuevo. Habrá que ver qué tal queda hasta su estreno oficial.