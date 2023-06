El Summer Game Fest abre la lata de múltiples anuncios

Tras la cancelación del E3 2023, el Summer Game Fest, que comenzó como un evento virtual durante la pandemia del Covid, ha fortalecido su presencia y se ha ido posicionando como un acontecimiento que no solamente tiene una presentación de gala, sino que aglutina las conferencias de las compañías más representativas en el mundo de los videojuegos.

Fiel a su estilo, Geoff Keighley, creador tanto de los Game Awards como del Summer Game Fest, aprovechó el banderazo de salida de este suceso veraniego para mostrar una gran variedad de títulos que llegarán al mercado en los próximos meses, dejando un gran sabor de boca.

Si bien Prince of Persia: The Sands of Time Remake ha sido retrasado indefinidamente, Ubisoft sorprendió con el anuncio de Prince of Persia: The Lost Crown, el cual regresará a sus raíces en dos dimensiones combinándolo con el combate que tanto agradó en la era de los 128 bits.

Sega no perdió la oportunidad para dar a conocer el regreso del erizo azul, a través de Sonic Superstars, una aventura lineal que apela a la nostalgia pero que tendrá unos gráficos en alta definición. De igual modo, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name servirá como eslabón para unir la trama final de Yakuza 6 con Yakuza: Like a Dragon.

Otros juegos ya conocidos como Baldur’s Gate 3, Lies of Pi y Warhammer 40,000: Space Marine II también se dieron cita para ofrecer más información sobre ellos, resaltando la demostración que se hizo de Alan Wake II, mismo que tiene una pinta espectacular y que hará las delicias de todos los fans que disfrutaron la primera parte ya sea en Xbox 360 o en su reciente versión remasterizada.

Square-Enix no defraudó, dejando patente que el universo de Final Fantasy VII está más vivo que nunca y en los siguientes meses debutará Final Fantasy VII Ever Crisis para dispositivos móviles y a inicios de 2024, hará lo propio Final Fantasy VII Rebirth.

Como se esperaba, Mortal Kombat 1 mostró su jugabilidad, cargada de violencia y con las novedades de que habrá personajes primarios y secundarios, éstos últimos denominados como cameos. Llama la atención que después de 30 años, Jean-Claude Van Damme finalmente aparecerá en esta entrega, dando voz a Johnny Cage.

Marvel’s Spider-Man 2 no quiso perderse la fiesta y exhibió más detalles jugables, convirtiéndolo en un producto indispensable para cualquier fan de los superhéroes o poseedor de un PlayStation 5. Sony aprovechó el escaparate para confirmar una edición de colección que estará disponible en diversos países, estando México incluido.

En paralelo, valdrá la pena darle seguimiento a Sand Land, basado en el manga de Akira Toriyama, que correrá a cargo de Bandai Namco, además de John Carpenter’s Toxic Commando, un frenético shooter que a simple vista luce entretenido, aunque tendrá la ardua tarea de hacerse un hueco en dicho género.

Las colaboraciones no se han hecho esperar y se develó que Nicolas Cage llegará como personaje a Dead by Daylight, habrá crossover de ExoPrimal con Street Fighter 6 y Fortnite Wilds arrancará su nueva temporada con la participación de los enigmáticos Transformers.

El Summer Game Fest acaba de comenzar y todavía faltan las conferencias de Capcom, Ubisfot y Xbox, y seguramente algunas de ellas levantarán el hype. La única ausente hasta el momento ha sido gran N, pues aparentemente no tiene ningún Nintendo Direct preparado, pero no requiere únicamente del inicio del verano para sorprender.