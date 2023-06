Resumen: Summer Game Fest 2023

El día de hoy se ha celebrado una nueva edición de Summer Game Fest, misma que ha presentado cosas interesantes para los fanáticos de los videojuegos, eso va desde un nuevo juego de Prince of Persia hasta el tráiler con gameplay de Final Fantasy VII Rebirth. Aquí traemos el resumen de lo más importante.

Revelan Prince of Persia The Lost Crown

El primer avance revela a Ubisoft con el regreso de la saga Prince of Persia: The Lost Crown, juego que apostará por traer la saga de regreso a los orígenes en dos dimensiones. Llegará el 18 de enero de 2024 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Gameplay y detalles de Mortal Kombat 1

En escenario apareció Ed boon para presentar un nuevo avance de Mortal Kombat 1. Aquí vemos algo del gameplay y también nos reafirman la fecha de salida para el próximo 19 de septiembre en PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Tráiler oficial de la tercera temporada de The Witcher

Netflix también tuco su espacio para presentar shows inspirados en videojuegos. En este caso fue The Witcher con su tercera temporada de capítulos con un avance y fecha de estreno para el próximo 29 de junio.

Presentación de Sonic Superstars

De la nada llegó la presentación de una nueva aventura de la mascota de SEGA, esto fue Sonic Superstars, mismo que permitirá no solo usar al personaje estelar, sino a tres de sus amigos, y lo mejor, tendrá multiplayer. Llega en otoño de 2023 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Presentan juego oficial de Sand Land

También se tuvo la presentación oficial del juego de Sand Land, manga creado por Akira Toriyama que también va a tener una película CGI este mismo año. Aún no tiene fecha de salida, pero llegará a PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Fecha de salida para Lies of P

Entre los anuncios se estaba esperando la fecha oficial de salida para el Soulslike conocido como Lies of P. Y así fue que esto se cumplió, pues se confirmó para el próximo 19 de septiembre. Se lanza para PS5, Xbox Series X/S y PC. Hay una demo disponible ya.

Primer gameplay de Alan Wake 2

Dentro de todos los anuncios no se podía ausentar Alan Wake 2, juego que ahora será nuevo en algunos aspectos de jugabilidad. Para darnos un primer vistazo, prepararon un video con algo de lo que se van a encontrar los usuarios. Se lanza el 17 de octubre para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Confirman fecha de salida de Marvel’s Spider-Man 2

Durante la presentación subió al escenario un representante de Insomniac Games, ahí se mencionó la fecha oficial para Marvel’s Spider-Man 2. Siendo el día el 20 de octubre cuando se pone a la venta. A la par se revelaron más imágenes y la edición especial.

Tráiler de gameplay de Crash Team Rumble

Se muestra tráiler de gameplay de Crash Team Rumble. Se lanza el próximo 20 de junio para PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S.

Tráiler de Final Fantasy VII Ever Crisis

Después de estar tanto tiempo en pausa, llega un nuevo tráiler de Final Fantasy VII Ever Crisis, luego que lleva la experiencia de PS1 a móviles con turnos. Incluso se revela que hay registro para una beta cerrada en Android.

Fecha de estreno para la serie de Twisted Metal

Se confirma que el próximo 27 de junio los usuarios del servicio de streaming Peacock podrán ver la serie live action de Twisted Metal.

The first trailer for ‘TWISTED METAL’ starring Anthony Mackie has been released. The series releases on Peacock on July 27 #SummerGameFest

Tráiler de salida para Black Desert: Land of The Morning Light

Se lanza nuevo video de Black Desert: Land of The Morning Light. Expansión que llega al juego el próximo 14 de junio. El juego está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Fecha de salida de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Se revela con nuevo tráiler la fecha de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, mismo que llegará el próximo 9 de noviembre, para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Revelación de Fortnite Season Wilds

Se da a conocer un tráiler de la temporada 3 del capítulo 4 de Fortnite denominada como Wilds. Misma que llegará el próximo 9 de junio con mucho contenido por delante.

Nuevo tráiler y ventana de salida de Final Fantasy VII Rebirth

Para terminar con broche de oro, se presenta un nuevo avance de Final Fantasy VII Rebirth, la continuación del remake que llegó hace tres años a PS4. Llegará con dos discos de lo ambicioso que promete será según Square Enix. Su ventana de estreno es a inicios de 2024 en PS5.

Este fue el resumen de lo más importante en Summer Game Fest 2023.

