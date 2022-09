El remaster de Tales of Symphonia tendrá esta resolución y fps

El día de ayer fue bastante movido con el nuevo Nintendo Direct, mismo en el que se presentó una noticia positiva para los fanáticos del RPG, dado que el regreso del querido Tales of Symphonia fue anunciado. Y ahora, se ha confirmado la resolución con la que contará este videojuego, misma que podría no ser del agrado de todos los públicos.

Mediante una publicación que llevó a cabo el medio de Gematsu en las redes sociales, se afirmó que esta versión del juego correrá a 1080p de resolución con 30 cuadros por segundo. Esto incluye a todas las consolas, ya sea PlayStation 4, Xbox One y claramente Nintendo Switch, ninguna irá a una mejor velocidad, por lo que los 60 fps se descartan.

This will be 30 frames per second on all platforms, according to the newly launched official website: https://t.co/hok3TQu9m2 https://t.co/aawBg7BzBl — Gematsu (@gematsu) September 14, 2022

Por su parte, no podemos olvidar que la resolución debe bajar en el modo portátil de Switch, dando a conocer que será de ni más ni menos que 720p, algo que no está para nada mal, después de todo es lo máximo que el aparato puede dar. Otros juegos no pueden llegar a esta por cuestiones técnicos, se incluyen a grandes videojuegos como la serie Xenoblade Chronicles.

Vale la pena mencionar, que esta versión del juego, a diferencia de las colecciones que salieron para PS3 y PC hace unos años atrás, no contendrá la secuela llamada Dawn of the New World. Se desconoce si Bandai Namco tiene planeado sacarla en un futuro, pero es probable que la decisión se lleve a cabo cuando este primer lanzamiento llegue a las tiendas.

Recuerda que Tales of Symphonia Remastered se lanza a inicios de 2023 para PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Vía: Gematsu